Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0297-- Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: April bis Juli 2023

Nach mehreren Betrugsdelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit Fotos nach einer mutmaßlichen Täterin, siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung Nr. 0290 vom heutigen Tag. Die gesuchte Frau konnte identifiziert werden.

Die Frau eröffnete von April bis Juli 2023 mit fremden Personalausweisen unter falscher Identität mindestens fünf Bankkonten. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

Die Fahndung ist erledigt, die Fotos sind zu löschen.

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