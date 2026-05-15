Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mülltonne angezündet und Gebäudefassade beschädigt

Erfurt (ots)

Ein Feuer auf einer Gewerbefläche hinter dem Finanzamt beschäftigte Donnerstagnachmittag (14.05.2026) Feuerwehr und Polizei in Erfurt. Kurz nach 16:00 Uhr hatten Unbekannte in der Straße An der Schmalen Gera eine Mülltonne angezündet. Die Flammen griffen in der Folge auf die Fassade sowie Teile des Dachs einer Garage über. Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen beschädigt. Zudem wurde eine Gebäudefassade verrußt und teilweise verbrannt. Auch die Kennzeichentafel eines geparkten Autos wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei unterstützte die Löscharbeiten und sicherte den Brandort ab. Evakuierungsmaßnahmen waren glücklicherweise nicht erforderlich. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell