Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Buttstädt wurden Donnerstagabend (14.05.2026) zwei Personen schwer verletzt. Kurz nach 19:00 Uhr war eine 82-jährige Opel-Fahrerin von Buttstädt in Richtung Bundesstraße 85 unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie außerorts auf der Fahrbahn wenden. Zur gleichen Zeit befuhr ein 30-jähriger Seat-Fahrer die Gegenrichtung. Er kollidierte frontal mit dem Heck des Opel. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt. Zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand knapp 20.000 Euro Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 30-Jährige erheblich alkoholisiert gewesen war. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle über mehrere Stunden zu Voll- und Teilsperrungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (DS)

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