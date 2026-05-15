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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Baumarkt

Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Mainzer Straße in Sömmerda ein. Die Täter durchtrennten mit einem unbekannten Schneidewerkzeug ein Kettenschloss und konnten so einen Bauzaun öffnen. Anschließend betraten sie das Gelände und entwendeten dort einen abgestellten Pkw-Anhänger im Wert von etwa 1.000 Euro. Dieser war zusätzlich mit einem Anhängerschloss gesichert gewesen, welches die Täter auf bislang unbekannte Weise entfernten. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Anhängers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung des Aktenzeichens 0118707 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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