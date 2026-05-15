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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader nach Diebstahl in Hecke versteckt

Erfurt (ots)

Auf einen Radlader hatten es Diebe Mittwochmorgen (13.05.2026) im Erfurter Ortsteil Kerspleben abgesehen. Die Unbekannten gelangten kurz nach 04:30 Uhr auf ein Betriebsgelände. Dort entwendeten sie den Radlader im Wert von etwa 40.000 Euro. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde die gestohlene Baumaschine mehrere Stunden später in Erfurt an einem Feldweg im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße aufgefunden. Der Radlader war offensichtlich dort in einer Hecke versteckt worden. Polizeibeamte sicherten Spuren und übergaben die Baumaschine anschließend wieder an den Eigentümer. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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