Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, verursachte ein 32-jähriger Fahrzeugführer in der Wittelsbachstraße bei einem Parkvorgang mit seinem Auto einen Verkehrsunfall. Durch einen unabhängigen Zeugen wurde die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers konnte festgestellt werden, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,94 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diesem wurde eine Blutprobe im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis entnommen.

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