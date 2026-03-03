PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drohschreiben an Lokalpolitiker - Tatverdächtiger ermittelt

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 13. Januar 2026 erhielt ein Kommunalpolitiker aus Landau der Partei "Die Linke" ein Drohschreiben eines zu dieser Zeit unbekannten Absenders. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen nahmen umgehend umfangreiche Ermittlungen auf. Im Zuge dieser Ermittlungen konnte ein 66 jähriger Mann mit Wohnsitz in Frankfurt (Oder) als mutmaßlicher Verfasser des Schreibens identifiziert werden. Hinweise darauf, dass der Mann seine Drohungen tatsächlich verwirklichen wollte, liegen derzeit nicht vor. Zur weiteren Verfolgung dieser Straftat wird das Verfahren nun an die für den Tatort zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Dr. Herrmann
Tel.: 06341/22-0

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 16:25

    POL-PPRP: Zwei Tatverdächtige nach Kupferdiebstahl identifiziert

    Ludwigshafen (ots) - Am 01.03.2026, gegen 20:15 Uhr, meldete ein Anwohner aus der Matthäus Vogel Straße in Ludwigshafen Oggersheim, dass aktuell seine Regenrinne gestohlen werde. Der Zeuge konnte zwei Tatverdächtige sowie ein von ihnen genutztes Fahrzeug mitsamt Kennzeichen präzise beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte das beschriebene Auto kurze Zeit später auf der Kurt ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 16:10

    POL-PPRP: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Smartphones auf dem Goerdelerplatz

    Ludwigshafen (ots) - Am 01.03.2026, gegen 14 Uhr, befand sich eine 29 jährige Frau gemeinsam mit ihren beiden Kindern auf dem Goerdelerplatz. Während des Aufenthalts fiel ihr Mobiltelefon aus der Tasche auf den Boden. Die Frau brachte zunächst ihre Kinder sicher über die Rohrlachstraße und wollte anschließend zurückkehren, um das Handy aufzuheben. Noch bevor sie ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 16:06

    POL-PPRP: Unfall in der Heinigstraße

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (1.3.2026) kam es in der Heinigstraße gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Auto, bei dem sich der 47-jährige Rollerfahrer leicht verletzte. Der 29-jährige Autofahrer befuhr die Heinigstraße in Richtung Hemshof und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Kaiser-Wilhelm-Straße zu wenden. Dabei stieß er mit dem neben ihm fahrenden Rollerfahrer zusammen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren