POL-PPRP: Drohschreiben an Lokalpolitiker - Tatverdächtiger ermittelt

Am 13. Januar 2026 erhielt ein Kommunalpolitiker aus Landau der Partei "Die Linke" ein Drohschreiben eines zu dieser Zeit unbekannten Absenders. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen nahmen umgehend umfangreiche Ermittlungen auf. Im Zuge dieser Ermittlungen konnte ein 66 jähriger Mann mit Wohnsitz in Frankfurt (Oder) als mutmaßlicher Verfasser des Schreibens identifiziert werden. Hinweise darauf, dass der Mann seine Drohungen tatsächlich verwirklichen wollte, liegen derzeit nicht vor. Zur weiteren Verfolgung dieser Straftat wird das Verfahren nun an die für den Tatort zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) abgegeben werden.

