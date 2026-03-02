Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Tatverdächtige nach Kupferdiebstahl identifiziert

Ludwigshafen (ots)

Am 01.03.2026, gegen 20:15 Uhr, meldete ein Anwohner aus der Matthäus Vogel Straße in Ludwigshafen Oggersheim, dass aktuell seine Regenrinne gestohlen werde. Der Zeuge konnte zwei Tatverdächtige sowie ein von ihnen genutztes Fahrzeug mitsamt Kennzeichen präzise beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte das beschriebene Auto kurze Zeit später auf der Kurt Schumacher Brücke in Fahrtrichtung Mannheim kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich die beiden beschriebenen Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Das Auto war vollständig mit Kupferrohren beladen. Vermutlich auch mit Kupferrohren aus anderen Taten. Gegen den 30 jährigen Mann bestand ein offener Haftbefehl, weshalb er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Beide Tatverdächtige müssen sich nun wegen des Diebstahls verantworten. Das Auto wurde sichergestellt. Ob die Tatverdächtigen auch für andere Taten verantwortlich sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet daher insbesondere Personen, die in jüngerer Zeit den Diebstahl von Kupferrohren oder Regenrinnen festgestellt haben, sich zu melden. Hinweise zu weiteren Tatorten oder verdächtigen Beobachtungen werden erbeten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell