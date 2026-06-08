POL-PDLU: Römerberg - Volltrunken mit PKW eine Mauer gestreift

Mutterstadt (ots) - Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 00:30 Uhr in der Bleichstraße in Mutterstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem der Abend zunächst zusammen mit mehreren Personen verbracht wurde kam es zum Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 23-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte der 23-Jährige ein Messer gegen den 20-jährigen Geschädigten ein ...

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