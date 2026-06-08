POL-PDLU: Römerberg - Volltrunken mit PKW eine Mauer gestreift
Römerberg (ots)
in der Großen Hohl.
Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer den Einfluss von Alkohol fest, eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Durch den Unfall wurde 34-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.
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