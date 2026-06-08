Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen- Rheingönheim (ots)

Bereits am Sonntag, den 31.05.2026, kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, zu einer Körperverletzung in der Nähe des Wildparks in Rheingönheim. Der 47-jährige Geschädigte wurde durch einen bislang unbekannten Täter zu Boden gestoßen und gebissen. Im Nachgang flüchtete der Täter mit seinem Hund in unbekannte Richtung. Der Täter wurde folgend beschrieben: ca. 185cm, langes Gesicht, schwarze kurze Haare, athletisch gebaut, dunkle Hose und dunkelblaues Tanktop.

Können Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

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