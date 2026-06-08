Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Beindersheim (ots)

Am 07.06.2026, gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Mannheim die Heßheimer Straße mit seinem Wohnmobil in Richtung Schenkelstraße. In Höhe der Hausnummer 14 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaunelement. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

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