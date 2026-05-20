Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Einfluss berauschender Mittel Fahrzeug im Straßenverkehr geführt

Speyer (ots)

Am Dienstag kontrollierte die Polizei zwei Verkehrsteilnehmer mit ihrem jeweiligen Fahrzeug und stellte bei ihnen den Einfluss berauschender Mittel fest.

Fall 1: Gegen 15:57 Uhr wurde ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Hafenstraße kontrolliert. Der Mann gab an am Vorabend Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille, einen Drogentest lehnte der Mann ab.

Fall 2: Gegen 17:35 Uhr wurde der Polizei ein "Schlangenlinien"-fahrender PKW auf der K2 gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte das Fahrzeug und nahm bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille.

Beiden Fahrzeugführern wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

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