PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl aus Transporter

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 13.05.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 18.05.2026, 09:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines silberfarbenen Transporters ein und verschafften sich so Zutritt zum Laderaum des Fahrzeugs. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge in einem Wert von etwa 6.000 EUR. Der Transporter stand im genannten Tatzeitraum in der Kornackerstraße in 67067 Ludwigshafen am Rhein.

Hinweise auch in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 13:29

    POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl an / aus LKW

    Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Zwischen Sonntagabend, 17.05.2026, 17:00 Uhr, und Montagmorgen, 18.05.2026, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter eine Box auf der Ladefläche eines LKW auf und entwendeten hieraus mehrere Elektrowerkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 2.000 EUR. Der LKW stand zur Tatzeit in der Friedensstraße in 67067 Ludwigshafen am Rhein. Hinweise in diesem Falle bitte an die ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 13:12

    POL-PDLU: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

    Altrip (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.05.2026) zwischen 21 und 11 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus Im Hechtweg einzubrechen. Die Täter scheiterten an der verschlossenen Hauseingangstür. Die Eigentümer stellten die Hebelmarken erst am Morgen fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Hechtweges beobachtet? Dann melden ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 13:12

    POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Werkstatt- Zeugen gesucht

    Schifferstadt (ots) - Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis zum 18.05.2026 wurde durch eine unbekannte Täterschaft eine Werkstatt im Lettenhorst angegangen. Hierbei verschafften sich die Täter über die Hintertür Zugang in das Gebäude. Diebesgut wurde aus der Werkstatt nicht entwendet. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf circa 5000 Euro. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich Lettenhorst beobachtet? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren