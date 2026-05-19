POL-PDLU: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Schifferstadt (ots) - Am 17.05.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in der Jahnstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Vorgarten und hörte einen lauten Knall. Als er auf die Straße ging, sah er noch den sich entfernenden PKW. Diesen konnte der Anzeigenerstatter nicht näher beschreiben. An seinem geparkten Fahrzeug konnte er den ...

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