POL-PDLU: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus
Altrip (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.05.2026) zwischen 21 und 11 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus Im Hechtweg einzubrechen. Die Täter scheiterten an der verschlossenen Hauseingangstür. Die Eigentümer stellten die Hebelmarken erst am Morgen fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Hechtweges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell