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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl an
aus LKW

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Zwischen Sonntagabend, 17.05.2026, 17:00 Uhr, und Montagmorgen, 18.05.2026, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter eine Box auf der Ladefläche eines LKW auf und entwendeten hieraus mehrere Elektrowerkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 2.000 EUR. Der LKW stand zur Tatzeit in der Friedensstraße in 67067 Ludwigshafen am Rhein.

Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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