Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pferd "knabbert" Auto an

B90/ Groschwitz (ots)

"Das ist aber nicht so nett" - diese Beschreibung dürfte auf einen Umstand zutreffen, der sich am Sonntagmorgen kurz vor Rudolstadt ereignete. Gegen 10 Uhr war ein Mann mit seinem Porsche auf der Bundesstraße 90 unterwegs. Nahe der Abfahrt Groschwitz musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand bremsen, da sich zwei Pferde auf der Straße befanden. Plötzlich positionierte sich ein Pferd vor sowie das andere Pferd hinter seinem PKW - ein Wegfahren war somit nicht möglich. Noch bevor er über das Einfangen der Tiere nachdenken konnte begann eines der Pferde, seine Motorhaube "anzuknabbern". Dadurch entstand Sachschaden am Lack in Höhe von mehreren tausend Euro. Glücklicherweise kam zeitnah der Tierhalter hinzugeeilt und konnte seine Pferde von weiterem Unsinn abhalten. Die Daten wurde ausgetauscht, für alle Beteiligten ging die Situation zum Glück nochmal glimpflich aus.

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