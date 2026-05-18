POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Transporter
Ludwigshafen (ots)
Am Montag, den 18.05.2026, gegen 0:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen geparkten Transporter einzubrechen. Der Transporter stand zur Tatzeit in der Ingeborg-Bachmann-Straße in 67067 Ludwigshafen am Rhein. Haben Sie in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges in der Ingeborg-Bachmann-Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.
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