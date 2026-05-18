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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Transporter

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, gegen 0:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen geparkten Transporter einzubrechen. Der Transporter stand zur Tatzeit in der Ingeborg-Bachmann-Straße in 67067 Ludwigshafen am Rhein. Haben Sie in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges in der Ingeborg-Bachmann-Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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