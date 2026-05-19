Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Werkstatt- Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis zum 18.05.2026 wurde durch eine unbekannte Täterschaft eine Werkstatt im Lettenhorst angegangen. Hierbei verschafften sich die Täter über die Hintertür Zugang in das Gebäude. Diebesgut wurde aus der Werkstatt nicht entwendet. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf circa 5000 Euro. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich Lettenhorst beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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