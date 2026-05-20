Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb erwischt

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 15:40 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv eines Geschäfts in der Maximilianstraße eine männliche Person in einer Parfümerie, welche sich ein Männerparfüm im Wert von knapp 90 Euro in seine mitgebrachte Umhängetasche steckte. Daraufhin informierte der Ladendetektiv seinen Amtskollegen der Parfümerie. Nach der Ansprache durch den Ladendetektiv warf der 48-jährige Dieb das Parfüm auf den Boden und ging im Anschluss mit dem Ladendetektiv in ein Büro um dort auf die zwischenzeitlich informierte Polizei zu warten. Nach den polizeilichen Maßnahmen erhielt der 48-Jährige einen Platzverweis und verließ die Örtlichkeit.

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