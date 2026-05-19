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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

Am Montag stellten Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen bei zwei Fahrzeugführern den Einfluss von Betäubungsmitteln fest.

Kontrolle 1: Gegen 16:19 Uhr wurde ein 35-Jähriger mit seinem PKW in der Dudenhofer Straße kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss von Cannabis.

Kontrolle 2: Gegen 20:45 Uhr wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer auf der B9 festgestellt und in der Iggelheimer Straße kontrolliert. Ein Urintest reagierte positiv auf THC (Wirkstoff von Cannabis), Amphetamin und Metamphetamin.

Beiden Fahrzeugführern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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