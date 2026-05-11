Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Häusliche Gewalt - Notruf durch Kind

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026, wurde die Polizei Ludwigshafen gegen 17:20 Uhr aufgrund eines Notrufs zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt alarmiert. Der Notruf wurde durch den minderjährigen Sohn der Familie abgesetzt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte die verletzte Geschädigte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an. Die 41-jährige Frau wies sichtbare Verletzungen im Kopfbereich auf. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zuvor innerhalb der Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem ebenfalls 41Jahren alten Partner. Die Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Beschuldigte wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Zudem wurde eine polizeiliche Verfügung erlassen sowie ein Strafverfahren eröffnet.

Die Polizei weist darauf hin, dass häusliche Gewalt nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Betroffenen hat, sondern auch Kinder, die solche Situationen miterleben, erheblich belastet und in ihrer Entwicklung beeinträchtigen kann.

Sind auch Sie betroffen von Gewalt im familiären Umfeld?

Das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen ist jederzeit erreichbar unter 116 016.

Das Hilfetelefon für Gewalt gegen Männer ist erreichbar unter 0800 123 99 00. Berat ungen erfolgen stets vertraulich und auf Wunsch auch anonym. In Notfällen wählen Sie den Notruf der Polizei unter 110. Weitere Beratung erhalten sie unter www.polizei-beratung.de und

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-ludwigshafen/polizeiinspektion-ludwigshafen-2/bezirksbeamte-ludwigshafen-2-1/rote-linie-gegen-haeusliche-gewalt

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell