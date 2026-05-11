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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzung im Nachgang zu Fußballspiel

Frankenthal (ots)

Am 10.05.2026, gegen 15.15 Uhr, kam es im Eichwiesenweg im Nachgang zu einem Fußballspiel zu einer Körperverletzung zwischen einem Spieler des FC Arabia und einem Spieler des TSV Eppstein, wobei der Geschädigte eine Platzwunde an der Lippe erlitt. Ursache waren wohl Meinungsverschiedenheiten während des Fußballspiels.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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