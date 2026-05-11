POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzung im Nachgang zu Fußballspiel
Frankenthal (ots)
Am 10.05.2026, gegen 15.15 Uhr, kam es im Eichwiesenweg im Nachgang zu einem Fußballspiel zu einer Körperverletzung zwischen einem Spieler des FC Arabia und einem Spieler des TSV Eppstein, wobei der Geschädigte eine Platzwunde an der Lippe erlitt. Ursache waren wohl Meinungsverschiedenheiten während des Fußballspiels.
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