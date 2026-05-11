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POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen PKW und Linienbus

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Speyer (ots)

Am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, missachtete ein 19-jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung Herdstraße / St.-German-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Linienbusses. Infolgedessen fuhr der mit vier Fahrgästen und dem Fahrer besetzte Bus in die Seite des PKW, wodurch dieser abgedrängt wurde und gegen ein Verkehrsschild und eine Hauswand fuhr. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht. Verletzungen der Businsassen sind der Polizei nicht bekannt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

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