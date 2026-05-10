Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Außenspiegel beschädigt - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 08.05.2026, auf Samstag, den 09.05.2026, beschädigten unbekannte Täter die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen am Rhein.

Entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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