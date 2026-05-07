Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrüger leiten Lieferung von 109 Fahrrädern nach Ludwigshafen um - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 14:00 und 15:30 Uhr, sollte eine LKW-Fahrer 109 Fahrräder nach Ungarn liefern. Unbekannte Täter versuchten durch einen Hackerangriff den Auslieferungsort zu ändern und gaben an, dass die Fahrräder zunächst in die Industriestraße und im Anschluss in die Maudacher Straße geliefert werden sollen. Dort angekommen wurde der LKW-Fahrer misstrauisch und kontaktierte die Spedition, woraufhin der Betrug auffiel. Die insgesamt vier männlichen Betrüger waren in einem Pkw mit niederländischen Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die am 06.05.2026 im Bereich der Industriestraße oder der Maudacher Straße in der Nähe des Bahnhofs zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere mit niederländischem Kennzeichen, festgestellt haben, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

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