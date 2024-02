Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrug mittels rechtwidrig erlangter Kreditkartendaten (Phishing)

Hettenleidelheim (ots)

Am vergangenem Donnerstag und Freitag hatte die 36-jährige Geschädigte mit einer unbekannten Person ein Verkaufsgespräch über ein Online-Kleinanzeigenportal. Die unbekannte Person schlug der Geschädigten vor, den Verkauf über das Kleinanzeigenportal abzuwickeln und schickte hierfür der Geschädigten einen Link. Die Geschädigte öffnete den Link und trug auf der aufgerufenen Internetseite ihre Bankdaten sowie die Daten ihrer Kreditkarte ein. Später stellte sie fest, dass über ihre Kreditkarte unberechtigt ein Flug im Wert von 3453 Euro gebucht wurde. Die Geschädigte sperrte daraufhin ihre Konten und erstattete bei der Polizei Strafanzeige.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Betrugsmasche: Phishing

Diese Methode ist mittlerweile sehr bekannt und eine der häufigsten Formen des Online-Betrugs. Und eine besonders dreiste, denn hier wird die Gutgläubigkeit der Opfer schamlos ausgenutzt. Kriminelle versuchen mittels Phishing, über E-Mails, Kurznachrichten oder gefälschte Websites persönliche Daten ihrer Opfer in Erfahrung zu bringen und diese dann für einen Identitätsdiebstahl zu nutzen. Ihr Ziel ist es in aller Regel, mit den ergaunerten Daten Konten zu plündern oder Accounts ihrer Opfer zu übernehmen. Die Daten stammen entweder von unseriösen Adresshändlern (beispielsweise aus dem "Darknet") oder werden zuvor mittels Kontakt auf einer Plattform in Erfahrung gebracht.

Häufig führen die Links in Phishing-Nachrichten auf Seiten, die denen bekannter Marken oder Unternehmen nachempfunden sind. Dadurch, dass in den Links Bestandteile des Unternehmens- oder Markennamens benutzt werden, suggerieren diese Authentizität. Bisweilen kopieren Betrüger ganze Websites, um Opfer in Sicherheit zu wiegen. Auf diesen Seiten fragen sie nach Zahlungs- oder Zugangsdaten oder verleiten Opfer dazu, aktiv Zahlungen (beispielsweise per Sofortüberweisung) zu tätigen.

Schon gewusst? Bei dem Wort "Phishing" handelt es sich um eine Zusammensetzung der englischen Begriffe "password" (Passwort) und "fishing" (Angeln).

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell