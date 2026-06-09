Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall im Berufsverkehr in der Rheinstraße

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Landau (ots)

Am 09.06.2026 befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Fiat gegen 07:28 Uhr die Gabelsbergerstraße und beabsichtigte, nach links in die Rheinstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 28-jährigen Fahrer eines Opel, der die Rheinstraße in Richtung Queichheimer Brücke befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Aufgrund des Unfalls waren beide Fahrspuren in Richtung Innenstadt zeitweise blockiert. Der Verkehr musste durch die eingesetzten Polizeikräfte vor Ort bis circa 08:20 Uhr geregelt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Hier muss mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister gerechnet werden.

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