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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Hördt (ots)

Am Dienstag, den 09.06.2026 gegen 02:45 Uhr, beobachteten Anwohner im Jakob-Baumann-Weg, wie zwei unbekannte Personen ein Grundstück betraten, und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte fuhren umgehend zum Ereignisort.

Bei ihrem Eintreffen konnten die Beamten keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden Aufbruchspuren an einer Terrassentür festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht in das Gebäude.

Zu den Tatverdächtigen liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Beide Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter wird als kräftig gebaut beschrieben.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K45@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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