Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel/A65 - Verkehrsunfall mündet in Blutentnahme

Kandel/A65 (ots)

Am 08.06.2026 befuhr gegen 17:25 Uhr ein 70-jähriger Renault-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz nach der Ausfahrt Kandel-Nord wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 19-jährigen Audi-Fahrer. Bei der folgenden Kollision wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung des 19-Jährigen hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde in einem umliegenden Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrer müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

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