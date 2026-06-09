Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkenhördt/Bad Bergzabern - Aktuell: Weißer Pudel-Mischling sucht Besitzer

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Birkenhördt/Bad Bergzabern (ots)

Heute um 07h35 wurde zunächst in Birkenhördt ein "flauschiger, weißer Hund" gemeldet. Kurze Zeit später wurde der Pudel-Mischling in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern durch einen Zeugen fest- und an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern überstellt. Der Hund ist zwar gechipt, jedoch nicht entsprechend registriert. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

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