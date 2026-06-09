POL-PDLD: Birkenhördt/Bad Bergzabern - Aktuell: Weißer Pudel-Mischling sucht Besitzer
Birkenhördt/Bad Bergzabern (ots)
Heute um 07h35 wurde zunächst in Birkenhördt ein "flauschiger, weißer Hund" gemeldet. Kurze Zeit später wurde der Pudel-Mischling in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern durch einen Zeugen fest- und an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern überstellt. Der Hund ist zwar gechipt, jedoch nicht entsprechend registriert. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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