POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Gewerbeobjekt
Edenkoben (ots)
Unbekannte sind über das vergangene Wochenende in ein Gewerbeobjekt in der Lerchenweide eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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