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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Gewerbeobjekt

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Gewerbeobjekt
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Edenkoben (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende in ein Gewerbeobjekt in der Lerchenweide eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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