PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand zerstört landwirtschaftlichen Anhänger

Albersweiler (ots)

Am Samstag, 06.06., gegen 14:30 Uhr geriet ein landwirtschaftlicher Anhänger in Brand. Dieser war in der Schrebergartenanlage in der Laibach in Albersweiler regulär abgestellt worden. Der Brand wurde durch Anwesende auf dem Nachbargrundstück entdeckt und konnte von diesen gelöscht werden. Hierbei kam allerdings ein nahe geparkter Pferdeanhänger durch die Hitze ebenfalls zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Brand oder Personen auf dem Grundstück der Brandstelle gemacht haben, können sich bei der Polizei Annweiler melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
Tel. 06346964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 14:09

    POL-PDLD: Bornheim - Bei Unfall Alkoholisierung festgestellt

    Bornheim (ots) - Am 08.06.2026 befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer gegen 06:45 Uhr die K43 aus Richtung Essingen kommend. An der Einmündung zur Hornbachstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Hierzu musste der Fahrer rangieren. Während des Rangiervorgangs kollidierte der Lkw mit dem Mercedes eines 57-jährigen Mannes, der im Einmündungsbereich wartete. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:04

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Täter durchwühlen Fahrzeug

    Wörth am Rhein (ots) - In dem Zeitraum von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr begaben sich am gestrigen Abend bisher unbekannte Täter unberechtigterweise auf ein Grundstück in der Ludwigstraße in Wörth am Rhein und durchwühlten ein unverschlossenes Fahrzeug nach Wertgegenständen. Bei einer ersten Nachschau konnte festgestellt werden, dass die Täter wohl nichts entwendeten. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:39

    POL-PDLD: Diebstähle auf Friedhöfen

    Klingenmünster/Kapellen-Drusweiler (ots) - Im Zeitraum vom 2. Juni bis 4. Juni wurden auf dem Friedhof in Klingenmünster an zwei Gräbern Grabschmuck (Kupferkreuz, Metallfigur) entwendet und an einem weitere Grab ein solcher Versuch gestartet (verbogenes Metallkreuz). Bereits im Zeitraum 19.-22. sowie 21.-29. Mai waren auf dem Friedhof in Kapellen an zwei Gräbern ein Messingkreuz mit goldener Kugel sowie eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren