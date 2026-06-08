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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Bei Unfall Alkoholisierung festgestellt

Bornheim (ots)

Am 08.06.2026 befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer gegen 06:45 Uhr die K43 aus Richtung Essingen kommend. An der Einmündung zur Hornbachstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Hierzu musste der Fahrer rangieren. Während des Rangiervorgangs kollidierte der Lkw mit dem Mercedes eines 57-jährigen Mannes, der im Einmündungsbereich wartete. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 57-jährigen Mercedes-Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde daher ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog sind hierfür in der Regel ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen. Die abschließende Entscheidung trifft die zuständige Bußgeldbehörde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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