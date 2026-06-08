POL-PDLD: Wörth am Rhein - Täter durchwühlen Fahrzeug

Schwegenheim (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zu einem Verkehrsunfall. Zuvor hatte sich verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur ein Rückstau gebildet. Der nachfolgende Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda einer vorausfahrenden Fahrzeugführerin auf. Deren Fahrzeug wurde wiederum auf einen Kia aufgeschoben. Zudem kam es zu einer Kollision mit der Mittelleitplanke. Während der Fahrer ...

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