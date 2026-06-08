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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Täter durchwühlen Fahrzeug

Wörth am Rhein (ots)

In dem Zeitraum von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr begaben sich am gestrigen Abend bisher unbekannte Täter unberechtigterweise auf ein Grundstück in der Ludwigstraße in Wörth am Rhein und durchwühlten ein unverschlossenes Fahrzeug nach Wertgegenständen. Bei einer ersten Nachschau konnte festgestellt werden, dass die Täter wohl nichts entwendeten. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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