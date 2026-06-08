Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall auf der B9

Schwegenheim (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zu einem Verkehrsunfall. Zuvor hatte sich verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur ein Rückstau gebildet. Der nachfolgende Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda einer vorausfahrenden Fahrzeugführerin auf. Deren Fahrzeug wurde wiederum auf einen Kia aufgeschoben. Zudem kam es zu einer Kollision mit der Mittelleitplanke. Während der Fahrer des Kia unverletzt blieb, wurden die Fahrerin des Skoda sowie der Fahrer des BMW leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die linke Fahrspur für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

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