PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Foodtruck angegangen +++ Fußgänger bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Foodtruck angegangen,

Eschborn, Mergenthalerallee, Mittwoch, 03.06.2026, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 04.06.2026, 17:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte eine Geldkassette und ein Bestellterminal aus einem Foodtruck in Eschborn gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 17:30 Uhr, dem Imbiss in der Mergenthalerallee und gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise ins Innere. Nachdem sie eine Geldkassette mit Bargeld und ein Bestellterminal an sich genommen hatten, suchten sie unerkannt das Weite. Hinweis bitte unter der Telefonnummer (06196)9695-0 an die Polizeistation Eschborn.

2. Fußgänger bei Unfall verletzt,

Eschborn, Sossenheimer Straße, Donnerstag, 04.06.2026, 16:55 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Eschborn verletzt worden. Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr gegen 16:55 Uhr den Kreisel Sossenheimer Straße/Berliner Straße/Hamburger Straße von der Hauptstraße aus kommend in Richtung Sossenheim. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 24-Jährigen, der den Zebrastreifen am Kreisel von der Berliner Straße kommend in Richtung der Hamburger Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der junge Mann verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell