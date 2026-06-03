PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz +++ Trickdiebe erbeuten Armbanduhr +++ Unfall beim Ausparken

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz, Eschborn, Bremer Straße, Dienstag, 02.06.2026, 18:30 Uhr

(ro)Am frühen Dienstagabend führte eine Auseinandersetzung zu einem Polizeieinsatz in Eschborn. Gegen 18:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf wegen Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße ein. Vor Ort trafen die Beamten einen verletzten Mann vor dem Haus an. Dieser gab an, dass er zusammen mit einem Bekannten von mehreren Personen aufgesucht worden und es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Im Verlauf dieser sei er auch verletzt worden. Letztendlich konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 48 Jahren ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Verletzte wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Hintergründe sowie der Tatablauf sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zur Auseinandersetzung nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Trickdiebe erbeuten Armbanduhr,

Bad Soden, Joseph-Haydn-Straße, Dienstag, 02.06.2026, 14:05 Uhr

(ro)Am Dienstag erbeutete ein Trickdieb in der in der Joseph-Haydn-Straße in Bad Soden eine Uhr. Der Mann sprach die Geschädigte gegen 14:05 an und drückte ihr mehrere Münzen in die Hand. Weiterhin lenkte er die Frau geschickt ab, sodass der Diebstahl ihrer Armbanduhr erst auffiel, als der Unbekannte schon das Weite gesucht hatte. Der Trickdieb wurde als ca. 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit kurzen dunkelblonden Haaren sowie rundem Gesicht beschrieben. Er habe ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt und eine blaue kurze Hose sowie ein blaues T-Shirt getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn

3. Unfall beim Ausparken,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Dienstag, 02.06.2026, 12:00 Uhr

(ro)In Bad Soden verursachte ein Autofahrer am Dienstagmittag beim Ausparken einen Verkehrsunfall. Der 89-Jährige hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Grundstückes in der Königsteiner Straße geparkt und wollte gegen 12:00 Uhr mit seinem Skoda rückwärts ausparken. Nach eigenen Angaben verwechselte der Mann Gas- und Bremspedal. Der Pkw beschleunigte stark und streifte einen Audi, dessen Fahrerin bereits in der Zufahrt zum Parkplatz wartete. Der Skoda kam erst zum Stillstand, als er gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Der 89-Jährige sowie die 31-jährige Audi-Fahrerin wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf über 11.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell