PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 80-Jährigen aus Kelkheim
Hofheim (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 80-Jährigen aus Kelkheim
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 80-jährigen Mann aus Kelkheim vom Mittwoch, 03.06.2026, 00:24 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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