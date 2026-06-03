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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 80-Jährigen aus Kelkheim

Hofheim (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 80-Jährigen aus Kelkheim

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 80-jährigen Mann aus Kelkheim vom Mittwoch, 03.06.2026, 00:24 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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