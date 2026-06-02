PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Ladendiebstahl ++ Trickdiebe geben sich als Handwerker aus ++ Streit in Arztpraxis endet in Auseinandersetzung ++ Bagger von Baustelle gestohlen

Hofheim (ots)

1. Widerstand gegen Polizeibeamte nach Ladendiebstahl Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Montag, 01.06.2026, 17:50 Uhr

Im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach kam es am Montagnachmittag nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, bei denen zwei Einsatzkräfte verletzt wurden.

Eine 40-jährige Frau aus Frankfurt war zuvor von einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft beim Verdacht eines Diebstahls beobachtet worden. Da sich die Frau gegenüber dem Personal unkooperativ verhielt wurde eine Polizeistreife hinzugezogen. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich die Frau unkooperativ. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen leistete sie Widerstand, biss dabei einer Polizeibeamtin in die Hand und kratzte einen weiteren Polizeibeamten am Arm.

Gegen die Frau wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Trickdiebe geben sich als Handwerker aus und erbeuten Schmuck und Bargeld, Liederbach am Taunus / Hofheim am Taunus, Montag, 01.06.2026

(dd) Am Montag kam es in Liederbach und in Hofheim zu zwei Trickdiebstählen, bei denen die Täter unter dem Vorwand von Wartungsarbeiten Zugang zu den jeweiligen Wohnungen erhielten. Gegen 09:00 Uhr erschienen in der Gartenstraße in Liederbach zwei Männer bei einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und gaben an, die Heizung überprüfen zu müssen. Während sich die Geschädigte im Wohnzimmer aufhielt, durchsuchten die Täter unbemerkt die Wohnung und entwendeten aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke. Anschließend verließen sie die Wohnung unerkannt.

Die beiden Männer wurden als etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Einer hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Arbeitshose sowie ein helles Oberteil. Sein Begleiter hatte dunkelblonde kurze Haare, sprach Deutsch, war ebenfalls schwarz gekleidet und führte eine Werkzeugkiste mit sich. Nur wenig später, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, verschafften sich zwei Männer, unter demselben Vorwand, einer Heizungswartung, Zutritt zu einer weiteren Wohnung in der Fichtestraße in Hofheim. Dort lenkten sie die Bewohnerin in verschiedenen Räumen ab. Erst nach dem Verlassen der Wohnung bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Portemonnaies.

Auch in diesem Fall wurden die Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und sportlich beschrieben. Sie trugen Arbeitsschuhe sowie blaue Gartenhandschuhe. Einer der Männer war mit einem hellen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 und die Polizei in Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.

3. Streit in Arztpraxis endet in Auseinandersetzung, Kelkheim, Frankenallee, Montag, 01.06.2026, 13:53 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag kam es im Vorraum einer Arztpraxis in der Frankenallee zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern. Zuerst gerieten die beiden Beteiligten in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer seinem Kontrahenten mit der Hand ins Gesicht gegriffen haben. Daraufhin schlug der Mann, dem ins Gesicht gegriffen wurde, seinem Gegenüber mit der Faust gegen die Nase.

Die Polizei leitete in der Folge entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

4. Bagger von Baustelle gestohlen,

Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer, Montag, 01.06.2026, 02:41 Uhr bis 08:56 Uhr (dd) Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Bagger von einer Baustelle am Konrad-Adenauer-Ufer gestohlen und dabei erheblichen Schaden verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zunächst den Bauzaun der umzäunten Baustelle und gelangten so auf das Gelände. Anschließend wurde der verschlossene Bagger auf bislang unbekannte Weise geöffnet und gestartet. Mit dem Fahrzeug fuhren die Täter über den Radweg entlang des Konrad-Adenauer-Ufers davon. Während der Fahrt wurden sowohl der Straßenbelag als auch eine Umlaufsperre beschädigt.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Bagger der Marke Wacker Neuson. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des verursachten Schadens liegen Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Baggers werden unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

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