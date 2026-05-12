Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in ein Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Dienstagmorgen (12.05.) brach mindestens ein unbekannter Täter in ein Restaurant an der Homberger Straße ein.

Ein Zeuge bemerkte gegen 04:41 Uhr Geräusche, die von dem Restaurant ausgingen. Er erkannte eine dunkel gekleidete Person, die zu diesem Zeitpunkt das Restaurant betrat.

Hinzugezogene Polizeibeamte stellten später eine aufgehebelte Eingangstür sowie geöffnete Schubladen im Inneren fest.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der beobachteten Person um den Täter handelt. Die Person wird als männlich, ca. 165 cm groß und dunkel gekleidet, beschrieben.

Ob der Täter Beute machte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch gegen können. Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen genommen.

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