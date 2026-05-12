Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montag (11.05.) versuchten unbekannte Täter gegen 16:40 Uhr in eine Wohnung auf der Kampstraße einzubrechen.

In der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses hörte ein 40- jähriger Bewohner an seiner Wohnungstür verdächtige Geräusche. Als er die Tür öffnete, konnte er zwei männliche Personen antreffen, die sich daraufhin zügig über das Treppenhaus in Richtung Hauseingangstür entfernten.

An der Wohnungstür stellte der 40- Jährige Beschädigungen fest.

Die beiden Tatverdächtigen werden beschrieben als ca. 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Einer trug einen hellen Pullover, der andere einen dunklen Pullover.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260511-1645

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