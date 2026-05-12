Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebstahl von E-Ladekabeln - Polizei sucht Zeugen

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Moers (ots)

Am Samstag (09.05.) in der Zeit zwischen 17:42 Uhr und 21:52 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter zwei E-Ladekabel von E-Ladesäulen auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Orsoyer Allee.

Auf dem betroffenen Parkplatz befand sich eine E-Ladesäule, an der zwei Ladekabel entfernt wurden. Hierzu wurden die Kabel mit einem bislang unbekannten Schneidwerkzeug nahe des Eingangs in die Säule samt Stecker durchtrennt.

Ref. 260511-1230

Zu einem weiteren Diebstahl von E-Ladekabeln kam es im Zeitraum vom 09.05., 20 Uhr bis 11.05., 11 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf dem Drennesweg.

Auch in diesem Fall ist eine Ladesäule mit zwei Lademöglichkeiten betroffen, bei der die Kabel auf ähnliche Weise durchtrennt wurden.

Ref. 260511-1538

Die Polizei sucht Zeugen, die in den Bereichen auffällige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd

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