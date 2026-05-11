Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung am Nordpark

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (11.05.2026, 00:30 Uhr) gerieten mehrere Personen in eine Auseinandersetzung, bei denen drei (m 20, m 24, m 27) von ihnen Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei geschädigten Männer an einer Parkfläche des Nordparks auf, als ein Fahrzeug bei ihnen hielt. Unmittelbar sprühten die Fahrzeuginsassen Reizgas aus dem Fahrzeug in die Richtung der Männer. Anschließend verließen sie ihr Fahrzeug, setzten erneut Reizgas ein und griffen die drei Personen mit Stöcken an. Danach stiegen die Angreifer in das Fahrzeug mit dem sie gekommen waren und entfernten sich von der Örtlichkeit. Alle drei Geschädigten erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich möglicherweise um einen Bekannten. Hintergründe der Tat sind unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

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