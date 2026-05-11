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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung am Nordpark

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (11.05.2026, 00:30 Uhr) gerieten mehrere 
Personen in
eine Auseinandersetzung, bei denen drei (m 20, m 24, m 27) von ihnen
Verletzungen erlitten.
Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei geschädigten 
Männer an
einer Parkfläche des Nordparks auf, als ein Fahrzeug bei ihnen hielt.
Unmittelbar sprühten die Fahrzeuginsassen Reizgas aus dem Fahrzeug in
die Richtung der Männer.
Anschließend verließen sie ihr Fahrzeug, setzten erneut Reizgas ein 
und
griffen die drei Personen mit Stöcken an. Danach stiegen die 
Angreifer in das
Fahrzeug mit dem sie gekommen waren und entfernten sich von der
Örtlichkeit.
Alle drei Geschädigten erlitten leichte Verletzungen und wurden vom
Rettungsdienst zur ambulanten in ein Krankenhaus gebracht.
Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich möglicherweise um einen
Bekannten. Hintergründe der Tat sind unklar und Gegenstand der
kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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