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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall auf der Ronsdorfer Straße

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu gestern (10.05.2026, 00:15 Uhr) kam es in Elberfeld 
zu einem folgenschweren Unfall.

Eine 19-Jährige war in Begleitung einer 21-jährigen Beifahrerin in 
einem BMW auf der Ronsdorfer Straße in Richtung Lichtscheid 
unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve unterhalb der Barmenia-Allee
fuhr zeitgleich ein 21-Jähriger mit einem VW Golf in dieselbe 
Richtung.
Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kamen beide 
Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab, überfuhren einen 
Grünstreifen und die dahintergelegene Gegenfahrbahn und kamen auf dem
angrenzenden Gehweg zum Stehen.

Die BMW-Fahrerin, ihre Beifahrerin, sowie der Golf-Fahrer, eine 
19-Jährige Beifahrerin und ein 25-jähriger Beifahrer im Golf erlitten
leichte Verletzungen. Eine 22-jährige weitere Beifahrerin blieb 
unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Da der Verdacht entstand, dass ein illegales Fahrzeugrennen zu dem 
Unfall geführt haben könnte, wurden die Fahrzeuge und die 
Führerscheine des 21-Jährigen und der 19-Jährigen sichergestellt.

Die Unfallaufnahme wurde von einem speziell geschulten 
Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt.

Die Ronsdorfer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 
04:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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