Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall auf der Ronsdorfer Straße

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu gestern (10.05.2026, 00:15 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem folgenschweren Unfall. Eine 19-Jährige war in Begleitung einer 21-jährigen Beifahrerin in einem BMW auf der Ronsdorfer Straße in Richtung Lichtscheid unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve unterhalb der Barmenia-Allee fuhr zeitgleich ein 21-Jähriger mit einem VW Golf in dieselbe Richtung. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kamen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab, überfuhren einen Grünstreifen und die dahintergelegene Gegenfahrbahn und kamen auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Die BMW-Fahrerin, ihre Beifahrerin, sowie der Golf-Fahrer, eine 19-Jährige Beifahrerin und ein 25-jähriger Beifahrer im Golf erlitten leichte Verletzungen. Eine 22-jährige weitere Beifahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Da der Verdacht entstand, dass ein illegales Fahrzeugrennen zu dem Unfall geführt haben könnte, wurden die Fahrzeuge und die Führerscheine des 21-Jährigen und der 19-Jährigen sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde von einem speziell geschulten Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt. Die Ronsdorfer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 04:30 Uhr gesperrt.

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