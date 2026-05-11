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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (10.05.2026, 22:20 Uhr) erlitt ein Mann (21) am Rande 
des Luisenfestes eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden
musste.

Ein 21-Jähriger war auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Auf 
noch ungeklärte Art fügte ihm ein bislang Unbekannter mit einem 
spitzen Gegenstand eine oberflächliche Verletzung am Rücken zu. Den 
Tathergang hatte der Geschädigte nicht mitbekommen. 

Zu dem Zeitpunkt hatte es eine Auseinandersetzung zwischen einer 
größeren Personengruppe an der Friedrich-Ebert-Straße Ecke 
Untergrünewalder Straße gegeben. Ob es einen Zusammenhang zwischen 
beiden Ereignissen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang machen
können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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