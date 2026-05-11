Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (10.05.2026, 22:20 Uhr) erlitt ein Mann (21) am Rande des Luisenfestes eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein 21-Jähriger war auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Auf noch ungeklärte Art fügte ihm ein bislang Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand eine oberflächliche Verletzung am Rücken zu. Den Tathergang hatte der Geschädigte nicht mitbekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte es eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe an der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Untergrünewalder Straße gegeben. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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