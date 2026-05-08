POL-W: W Rücknahme der Bitte um Öffentlichkeitssuche nach Jovanka M.
Wuppertal (ots)
W Rücknahme der Bitte um Öffentlichkeitssuche nach Jovanka M. Seit dem 05.05.2026 suchte die Polizei nach der 86-Jährigen Jovanka M. (Siehe Pressemeldung vom 06.05.2026: "Jovanka M. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe" oder unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6269566 ) Die Vermisste wurde heute (08.05.2026, 12:05 Uhr) verstorben aufgefunden. Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu verwenden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bislang keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergeben.
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