POL-W: W Rücknahme der Bitte um Öffentlichkeitssuche nach Jovanka M.

Wuppertal (ots) - Donnerstagmittag (07.05.2026, 13:50 Uhr) verursachte ein 36-Jähriger einen Alleinunfall, als er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der 36-Jährige fuhr mit einem Ford auf der Lange Straße in Richtung Mühlenteich. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in Höhe der Hausnummer 31 die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er ...

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