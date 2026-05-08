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Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Bitte um Öffentlichkeitssuche nach Jovanka M.

Wuppertal (ots)

W Rücknahme der Bitte um Öffentlichkeitssuche nach Jovanka M.

Seit dem 05.05.2026 suchte die Polizei nach der 86-Jährigen Jovanka 
M.

(Siehe Pressemeldung vom 06.05.2026: "Jovanka M. vermisst - Polizei 
bittet um Mithilfe" 

oder unter folgendem Link

 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6269566 )

Die Vermisste wurde heute (08.05.2026, 12:05 Uhr) verstorben 
aufgefunden.

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Bild zu löschen und 
nicht weiter zu verwenden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bislang keinen Hinweis auf
ein Fremdverschulden ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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