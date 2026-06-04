PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Kiosk- Täter festgenommen +++ Diebstahl aus Pkw- Täter festgenommen +++ Verkehrskontrolle endet mit mehreren Straftaten

Hofheim (ots)

Einbruch in Kiosk- Täter festgenommen,

Eschborn, Berliner Straße Donnerstag, 04.06.2026, 02:00 Uhr

(dg)Einbrecher sind am frühen Morgen in einen Kiosk in Eschborn eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich mehrere Unbekannte gegen 02:00 Uhr dem Geschäft genähert und sich im Anschluss Zutritt zu dem Objekt verschafft. Das Geschäft wurde durchwühlt, bevor die Diebe samt Diebesgut die Flucht ergriffen. Ein Täter konnte noch vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Dieser muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten. Sein Komplize konnte flüchten. Er soll mit einem grauen Oberteil bekleidet gewesen sein.

Das Einbruchskommissariat in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um sachdienliche Hinweise.

Diebstahl aus Pkw- Täter festgenommen,

Flörsheim, Schönbornstraße, Donnerstag, 04.06.2026, zwischen 04:15 Uhr und 04:30 Uhr

(dg) Mehrere Täter haben es am Donnerstagmorgen auf einen Kleintransporter in Flörsheim abgesehen. Die drei Minderjährigen näherten sich einem verschlossenen Kleintransporter, welcher in der Schönbergstraße geparkt war. Die drei öffneten das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise und entwendeten einen Werkzeugkoffer. Sie konnten alle drei im Nahbereich angetroffen und zunächst festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie alle ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrskontrolle endet mit mehreren Straftaten, Hattersheim, Glockwiesenweg, Mittwoch, 03.06.2026, 22:55 Uhr

(dg)Eine Verkehrskontrolle am Mittwochabend endete mit mehreren Straftaten.

Einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Hofheim fiel ein Rollerfahrer auf, der in Hattersheim ohne den vorgeschriebenen Schutzhelm und ohne Kennzeichen unterwegs war. Daraufhin führten die Beamten eine Kontrolle durch. Hierbei kam zum Vorschein, dass der jugendliche Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist und der Motorroller zuvor durch den Fahrer entwendet worden war. Außerdem wurde der Roller ohne Versicherungsschutz geführt. Der Fahrer wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim gebracht, wo er nach Abschluss dieser, wieder entlassen wurde.

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