PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gurtpflicht ignoriert

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden im Bereich der Polizeiinspektion Bad Bergzabern insgesamt acht Autofahrer kontrolliert, welche den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Allesamt erwartet jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30Euro. Der Sicherheitsgurt ist der Lebensretter Nr. 1 im Straßenverkehr. Deshalb sollte dieser schon aus Eigeninteresse bei Fahrtantritt immer angelegt sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 11:45

    POL-PDLD: Auffahrunfall auf der B9

    Schwegenheim (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zu einem Verkehrsunfall. Zuvor hatte sich verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur ein Rückstau gebildet. Der nachfolgende Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda einer vorausfahrenden Fahrzeugführerin auf. Deren Fahrzeug wurde wiederum auf einen Kia aufgeschoben. Zudem kam es zu einer Kollision mit der Mittelleitplanke. Während der Fahrer ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 08:24

    POL-PDLD: FIT4POLICE - Fit für den Einstellungstest.

    Landau (ots) - Am 13.06.2026 von 10:00-14:00 Uhr findet für Interessierte am Polizeiberuf ein Sporttag statt, an welchem der sportliche Teil des Polizeieinstellungstests in der Sporthalle West in Landau (Prießnitzweg 10) , mit erfahrenen Beamten geübt werden kann. Unter Anleitung können die Teilnehmer die verschiedenen Disziplinen üben und sich so ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 08.06.2026 – 08:01

    POL-PDLD: B48/Wellbachtal - Gestürzte Motorradfahrerin - Zeugen gesucht

    B48/Wellbachtal (ots) - Am 07.06.2026 befuhr eine 21-jährige Motorradfahrerin gegen 17:24 Uhr die B 48 von Annweiler in Richtung Hofstätten. In einer Rechtskurve wurde sie nach eigenen Angaben von einem entgegenkommenden PKW geschnitten. Die Motorradfahrerin erschrak hierdurch, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem Randstein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren