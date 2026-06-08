POL-PDLD: Gurtpflicht ignoriert
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden im Bereich der Polizeiinspektion Bad Bergzabern insgesamt acht Autofahrer kontrolliert, welche den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Allesamt erwartet jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30Euro. Der Sicherheitsgurt ist der Lebensretter Nr. 1 im Straßenverkehr. Deshalb sollte dieser schon aus Eigeninteresse bei Fahrtantritt immer angelegt sein.
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Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
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