POL-PDLD: Sachbeschädigung auf Parkplatz eines Einkaufs-Marktes

Albersweiler (ots) - Am Samstag, 06.06., gegen 14:30 Uhr geriet ein landwirtschaftlicher Anhänger in Brand. Dieser war in der Schrebergartenanlage in der Laibach in Albersweiler regulär abgestellt worden. Der Brand wurde durch Anwesende auf dem Nachbargrundstück entdeckt und konnte von diesen gelöscht werden. Hierbei kam allerdings ein nahe geparkter Pferdeanhänger durch die Hitze ebenfalls zu Schaden. Die Ursache ...

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