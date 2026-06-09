POL-PDLD: Sachbeschädigung auf Parkplatz eines Einkaufs-Marktes
Pleisweiler-Oberhofen (ots)
Am gestrigen Montag wurde zwischen 09:50h und 10:05h Im Gewerbegebiet Weidfeld ein schwarzer Mercedes AMG A 35 auf der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür sowie des hinteren Kotflügel zerkratzt. Wer im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Lidl entsprechend Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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