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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Betrunken aufs Handy geschaut

Jockgrim (ots)

Am gestrigen Morgen meldete sich eine 33-jährige Frau bei der Polizei Wörth und bat um Hilfe, da sie einen platten Reifen an ihrem Auto hatte. Es konnte festgestellt werden, dass die 33-Jährige gegen 04:30 Uhr die Landesstraße 540 von Jockgrim nach Wörth befuhr. In einer Rechtskurve schaute die 33-Jährige während der Fahrt auf ihr Mobiltelefon und kam deswegen nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie mit ihrem linken Reifen eine Verkehrsinsel, welcher hierdurch platzte. Die Verkehrsinsel blieb unbeschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei der 33-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Der Führerschein der 33-Jährigen wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen. Gegen die 33-Jährige wurde ein dementsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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